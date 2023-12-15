В Монголии открыли центр тестирования английского языка для авиационной связи

CentralAsia (MNG) - В Монголии начали проводить тесты по авиационному языку. Тест по английскому языку для авиационной связи (TEAC) стартовал 13 декабря. Теперь местные пилоты и авиадиспетчеры смогут пройти языковые испытания в своей стране с меньшими затратами.

TEAC — это простая система тестирования, предназначенная для оценки уровня владения английским языком (ELP) авиационного персонала в соответствии с требованиями ИКАО.

Задания максимально ориентированы на контексты, имеющие отношение к авиационной роли и опыту кандидата. Эксплуатационный контекст и технические ссылки используются, чтобы убедиться в том, что оцениваемый ELP соответствует требованиям.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения