В Монголии нашли древнейшее каркасное седло

CentralAsia (MNG) - Монгольское седло V века — один из самых ранних примеров современной верховой езды.

Live Science сообщает, что международная группа исследователей, в том числе Уильям Тейлор из Университета Колорадо, датировала седло с деревянным каркасом, которое было конфисковано монгольской полицией у грабителей гробниц из пещерного захоронения в западной Монголии, 420 годом нашей эры.

Полиция конфисковала несколько артефактов, в том числе березовое седло, выкрашенное в черный и красный цвета, с кожаными ремнями с обеих сторон, железное удило, деревянное снаряжение для стрельбы из лука и останки мумифицированной лошади. Они также завладели костями человека, который был похоронен в одежде из овечьих и барсучьих шкур. Гробница быстро стала известна как «пещера всадника».

В новом исследовании с помощью анализа ДНК исследователи обнаружили, что человеческие останки принадлежали мужчине, а животное было домашней лошадью-самцом. Радиоуглеродное датирование человеческих останков и кожаного ремня от седла позволило установить, что захоронение и седло датируются примерно 420 годом нашей эры.

Деревянный каркас седла был покрыт конской шкурой и окрашен черными и красными красками. Ремни по обе стороны седла позволяют предположить, что оно было оснащено железными стременами.

Полиция также обнаружила железное удило, деревянное снаряжение для стрельбы из лука, мумифицированные останки лошадей и человеческие кости.

Исследователи объяснили, что ранняя дата появления седла из Урд Улаан Үнээт предполагает, что всадники Восточной Степи, возможно, сыграли ключевую роль в развитии жесткого седла и использовании стремян. По словам Тейлора, эти нововведения сделали всадника более устойчивым и позволили больше двигаться верхней части тела, особенно в бою на лошадях.

источник: middleasiannews.com

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