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Новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка откроется 20 декабря

CentralAsia (MNG) -  Монгольские компании представят продукцию из кожи и кашемира, а бурятские компании - продукты питания.

В Улан-Удэ Республики Бурятия, РФ с 20 по 24 декабря состоится крупная Новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

На выставке будут представлены около 100 предприятий: монгольские компании с продукцией из кожи и кашемира, а также бурятские производители продуктов питания.

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