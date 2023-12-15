Заболеваемость корью в Европе и Центральной Азии в этом году выросла на 3000%. Кыргызстан занимает второе место, - ЮНИСЕФ

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CentralAsia (CA) - С января по 5 декабря 2023 года в Европе и Центральной Азии был зарегистрирован 30 601 случай кори по сравнению с 909 в 2022 года. Число случаев заболевания увеличилось на 3266%, сообщает ЮНИСЕФ.

С октября по ноябрь 2023 года уровень заболеваемости корью в Европе и Центральной Азии почти удвоился. Ожидается, что число случаев заболевания в регионе будет продолжать расти из-за слабого иммунитета.

По словам директора ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Регины Де Доминичис, нет более явного признака снижения охвата иммунизацией, чем увеличение случаев кори.

«Такой резкий рост требует срочного внимания и мер общественного здравоохранения для защиты детей от этого опасного и смертельного заболевания», — сказала она.

Корь оказывает разрушительное воздействие на здоровье детей, иногда приводя к фатальным последствиям. Это вызывает длительное ослабление иммунной системы детей, делая их более уязвимыми к другим инфекционным заболеваниям, включая пневмонию.

По последним данным ЮНИСЕФ, самый высокий уровень случаев заболевания корью зарегистрирован в Казахстане: 69 случаев на 100 000 населения, что составляет 13 254 случая. Кыргызстан занимает второе место по уровню заболеваемости корью: 58 случаев на 100 000 населения, что составляет 3811 случаев. В Румынии, которая объявила на прошлой неделе о национальной вспышке, зарегистрировано 9,6 случаев на 100 000, что составляет 1855 случаев.

Увеличение случаев кори связано со снижением охвата иммунизацией во всем регионе. Среди факторов, способствующих ухудшению ситуации: снижение спроса на вакцины, отчасти вызванное дезинформацией и недоверием, которое усилилось во время и после пандемии COVID-19, нарушение работы служб здравоохранения и слабость систем первичной медико-санитарной помощи.

Последние данные показывают, что около 931 000 детей в Европе и Центральной Азии полностью или частично не прошли плановую иммунизацию в период с 2019 по 2021 год. В Европе и Центральной Азии уровень иммунизации первой дозой против кори снизился с 96% в 2019 году до 93% в 2022 году. Поскольку эти дети уже переходят возраст, когда им делают плановые прививки, требуются целенаправленные усилия, чтобы получили все нужные прививки.