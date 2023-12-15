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Ночью в сомоне Тэс аймака Завхан температура воздуха опустилась ниже -46 градусов по Цельсию
табунщики сомона Тэс
табунщики сомона Тэс

CentralAsia (MNG) -  Сегодня ночью в регионе произошло резкое понижение температуры наружного воздуха. До минимальной отметки — минус 46 градусов — столбики термометров опустились в сомоне Тэс аймака Завхан. На остальной территории страны столбики термометров опустились до отметки в минус 21градусов и ниже.

В этой связи вчера вечером ввели ограничения для движения транспорта по дорогам аймачного значения.

Тэс — сомон аймака Завхан в западной части Монголии. Центр сомона — посёлок Зур, расположенный в 230 километрах от административного центра аймака — города Улиастай и в 800 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

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