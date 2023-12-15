Россия собирается продолжать войну до 2026 года, чтобы захватить Харьков, Запорожье и Днепр, - немецкая разведка. Карта

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- 11:39, 15 декабря 2023
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- Обновлено: 11:54, 15 декабря 2023 Кыргызча
CentralAsia (CA) - РФ намерена продолжать войну до 2026 года и хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в разведке.
Bild предоставил карту Украины. На ней коралловым цветом отмечены территории, завоеванные Россией к концу 2023 года. Там отмечены: Северодонецк, Бахмут, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Херсон.
В бело-коралловую полоску отмечены территории, «аннексированные» РФ в 2014 году. Это: Донецк, Крым (Симферополь, Севастополь).
Желтым отмечены территории, которые РФ, по дынным немецкой развертки, планирует завоевать к концу 2024 года. На карте отмечены: Лиман, Славянск, Краматорск, Покровск.
Оранжевым цветом помечены территории, которые РФ, по дынным развертки ФРГ, планирует завоевать к концу 2026 года. Это: Харьков, Купянск, Павлоград, Днепр, Запорожье, Орехов.
По информации издания, до конца 2024 года Москва планирует установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области.
До конца 2026 года планируется наступать далее на запад до Днепра, захватив значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей.
На Херсонском фронте планируется удерживать оборону по Днепру, не наступая на правый берег на Херсон или Одессу.
«Все восточные территории левее Днепра должны быть завоёваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом», — заявил источник издания.
Также, по данным разведки, власти РФ для достижения этих целей готовы ежегодно терять в Украине до 100 тысяч солдат.