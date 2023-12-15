Россия собирается продолжать войну до 2026 года, чтобы захватить Харьков, Запорожье и Днепр, - немецкая разведка. Карта

CentralAsia (CA) - РФ намерена продолжать войну до 2026 года и хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в разведке.

Bild предоставил карту Украины. На ней коралловым цветом отмечены территории, завоеванные Россией к концу 2023 года. Там отмечены: Северодонецк, Бахмут, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Херсон.

В бело-коралловую полоску отмечены территории, «аннексированные» РФ в 2014 году. Это: Донецк, Крым (Симферополь, Севастополь).

Желтым отмечены территории, которые РФ, по дынным немецкой развертки, планирует завоевать к концу 2024 года. На карте отмечены: Лиман, Славянск, Краматорск, Покровск.

Оранжевым цветом помечены территории, которые РФ, по дынным развертки ФРГ, планирует завоевать к концу 2026 года. Это: Харьков, Купянск, Павлоград, Днепр, Запорожье, Орехов.

По информации издания, до конца 2024 года Москва планирует установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области.

До конца 2026 года планируется наступать далее на запад до Днепра, захватив значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей.

На Херсонском фронте планируется удерживать оборону по Днепру, не наступая на правый берег на Херсон или Одессу.

«Все восточные территории левее Днепра должны быть завоёваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом», — заявил источник издания.

Также, по данным разведки, власти РФ для достижения этих целей готовы ежегодно терять в Украине до 100 тысяч солдат.