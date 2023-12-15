21-летняя Сабина Идирисова стала «Мисс Казахстан-2023». Фото

Сабина Идирисова

CentralAsia (KZ) - Титул «Мисс Казахстан-2023» на конкурсе красоты выиграла 21-летняя балерина из Алматы Сабина Идрисова, сообщают организаторы мероприятия.

Сабина окончила Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнёва и выступала в театре Астана балет. В июле 2023 года объявила о решении завершить карьеру балерины, вернулась в Алматы и решила принять участие в конкурсе «Мисс Казахстан».

Рост Сабины - 175 см, параметры фигуры 82-63-92.

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В шоу приняли участие 25 девушек, отобранных в результате кастингов и полуфинала конкурса, среди которых есть и победительницы региональных отборочных этапов.

Основными требованиями к участницам конкурса были:

возраст от 18 до 25 лет;

рост от 165 см;

наличие гражданства РК;

не замужем и без детей.

В качестве жюри конкурса были приглашены модель и президент «Мисс Казахстан» Айдай Исаева, победительница прошлого сезона Томирис Какимова, спортсмен и актёр Еркебұлан Тоқтар, кыргызстанский дизайнер Арзубек Вонама, профессиональная модель Анжела Пересыпкина, певица Мадина Садвакасова, четырёхкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников.

Девиз «Защити будущее» стал лозунгом конкурса в этом году. Он отразил не только стремление к защите окружающей среды, но и активное внедрение инновационных нейросетей в нашу жизнь и процессы.

Звание «Вице-мисс Казахстан-2023» получила Ботагоз Нуржигитова. Возможность представлять страну на международной арене получили сразу две девушки – «Мисс Земля Казахстан-2023» Аяулым Алимхалиева и «Мисс Вселенная Казахстан-2023» Мадина Альмуханова. По результатам зрительского голосования в номинации Miss People’s Choice Kazakhstan 2023 победу одержала Аделина Балгымбаева.

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