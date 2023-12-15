В Москву пришел циклон «Ваня». Это сильнейший за 63 года снегопад. Видео

CentralAsia (CA) - В Москву с Балкан пришел циклон «Ваня», он спровоцировал сильный снегопад. За ночь в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщают российские СМИ.

По прогнозу синоптиков, в течение суток высота сугробов достигнет полуметра. Сообщается, что это сильнейший за последние 63 года снегопад.

Самым снежным днем недели будет пятница, 15 декабря. Ожидается -9... -5 градусов днем и -10... -7 градусов ночью. Средиземноморский циклон принесет в Москву до 19–24 миллиметров осадков за сутки.