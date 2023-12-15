На юге Казахстана из-за бури объявлен режим ЧС

CentralAsia (KZ) - В Жамбылской области (на юге Казахстана) в связи с резким ухудшением погоды объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба, сообщили в пресс-службе местного акимата. В регионе наблюдается сильный ветер с порывами до 45 м/c, низовая метель и понижение температуры. Автодороги областного и республиканского значения перекрыты.

В спасательных работах задействовано 117 единиц спецтехники, 103 человека (ДЧС, военнослужащие).

По состоянию на 6 утра 15 декабря спасено 2413 человек, в том числе 90 детей. Около 600 человек вернулись домой, 1813 размещены в пунктах обогрева. Трое граждан доставлены в Кордайскую районную центральную больницу, их состояние стабильное.

Всего за два последних дня было спасено более 5 тыс. человек.

На трассах в снежных заносах все еще остаются автомобили. Информация об их количестве уточняется. Как передает АКИpress, между селами Алга и Кордай застряли от 100 до 150 машин с пассажирами, которые не смогли проехать в соседний Кыргызстан. В их эвакуации казахстанским спасателям помогают коллеги из Кыргызстана — МЧС республики направило на место 39 спасателей, пять единиц тяжелой техники, пикап и два снегохода.

В результате сильного ветра и мокрого снега в Шуском районе оборваны линии электропередачи и повалены опорные столбы. Без электроэнергии остались свыше 8 тыс. абонентов в 32 населенных пунктах области. Аварии на газопроводах не зарегистрированы, они действуют в штатном режиме.

Из-за ЧС на участке «Шу-Отар» простаивало 11 пассажирских поездов. В настоящее время по информации транспортной прокуратуры Шуского района пассажирские составы начали движение, обстановка на контроле.

Пять дней назад в Алматы, Шымкенте и 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение. На десятках дорог республиканского значения ограничили движения из-за ухудшения погодных условий.

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