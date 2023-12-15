Венгрия заблокировала пакет помощи ЕС Украине на 50 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — написал Орбан в X (ранее твиттер).

Информацию о том, что лидеры стран ЕС не смогли договориться о включении помощи Украине в бюджетный план Евросоюза также подтвердил глава Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, против этого выступила только одна страна. Какая, Мишель не уточнил, но он добавил, что к рассмотрению вопроса ЕС вернется в начале следующего года.

В то же время, пишет BBC News, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил уверенность, что лидерам ЕС удастся договорится о долгосрочной помощи Украине в следующем году. «У нас еще есть время, у Украины не закончатся деньги в ближайшие несколько недель», — заявил Рютте.

Стало известно, что Европейский совет решил начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Против этого неоднократно выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако на время голосования он покинул встречу, что позволило лидерам ЕС принять решение о начале переговоров, требующее единогласия всех стран — участниц союза. Как пишут Politico и Reuters, уйти Орбана со встречи убедил канцлер Германии Олаф Шольц.