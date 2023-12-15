В Казахстане на смену морозам придут снегопады и метели

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 16-18 декабря ожидаются снег, метели, усиление ветра, но морозы ослабнут, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, антициклон, который обусловил морозную погоду практически по всей территории Казахстана на протяжении недели, начинает отступать на северо-восток, в связи с этим ожидается ослабление морозов. Но в тыл ему с запада республики начнет смещаться ложбина циклона из Северной Атлантики, который вызовет снег, метели, гололедные явления и усиление ветра сначала на западе, а затем и в остальных регионах.

Постепенно температура воздуха ночью будет повышаться: на западе будет 0-10°С, на северо-западе, севере, в центре, на юге и юго-востоке -5-15°С. Но на востоке морозы -22-35°С сохранятся.

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