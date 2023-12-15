В Москве таджикистанцы пытались взорвать здание здания ФСБ: Обвиняемым дали от 16 до 22 лет лишения свободы

// Коммерсантъ

CentralAsia (TJ) - Пятеро граждан Таджикистана и один россиянин — уроженец Дагестана — получили сроки лишения свободы от 16 до 22 лет по делу о попытке взрыва здания Федеральной службы безопасности России в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений и путем частичного сложения наказаний назначить Манучехру Буриеву 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Самандару Тошмуродову — 20 лет, [россиянину] Гаджимураду Гасаналиеву — 19 лет, Абдукодиру Тоирову — 17 лет, Абдумалику Самиеву — 17 лет и Раджабали Буриеву — 16 лет колонии строгого режима», — говорится в приговоре, который вынес Второй Западный окружной военный суд.

Первые четыре-шесть лет осужденные должны провести в тюрьме, оставшиеся сроки — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно они должны будут выплатить штрафы — от 600 тысяч до 1 млн рублей.

До задержания некоторые из фигурантов дела работали разнорабочими на стройках и курьерами. По данным следствия, они создали сообщество под патронажем нескольких группировок, связанных с ИГИЛ. 1 мая 2022 года фигуранты должны был взорвать в здании ФСБ на улице Лубянка самодельное взрывное устройство. Затем они планировали расстрелять прохожих и посетителей приемной ФСБ, забросать ручными гранатами близлежащие здания, после чего собирались потребовать вывода российских войск из Сирии и освобождения из тюрем ряда осужденных за терроризм.

В зависимости от роли и участия подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса РФ:

покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору,

прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности,

покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ,

организация террористического сообщества,

организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической,

содействие террористической деятельности.

В ходе слушания дела по существу четверо фигурантов отказались от признательных показаний, данных в ходе предварительного следствия, и заявили, что материалы дела сфальсифицированы следствием.

Двое фигурантов вину признали только в той части, где на видеоролике присягнули на верность ИГИЛ.

В комментарии ТАСС адвокаты осужденных назвали приговор несправедливым и жестоким и заявили о намерении его обжаловать.

Дело седьмого фигуранта — таджикистанца Мероба Хаитова, — было рассмотрено минувшей осенью в особом порядке. Как рассказали в суде, он полностью признал свою вину, деятельно содействовал раскрытию преступления и дал показания на остальных шестерых фигурантов. Хаитов получил 12 лет лишения свободы, из которых 3 года он должен отбыть в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей.

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