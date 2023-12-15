Иран отменил визы для граждан 32 стран, включая Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан

CentralAsia (KG) - Правительство Ирана приняло решение отменить визовый режим для граждан 32 стран, в числе которых Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщает Tehran Times.

«Предложение Министерства туризма об отмене виз для некоторых стран было одобрено правительством. Односторонняя отмена виз была утверждена сегодня на заседании правительства. <…> Исламская Республика продемонстрировала свою готовность открыть свои двери людям со всего мира и предоставить им больше возможностей, чтобы они могли легко посетить нашу страну и оценить ее достоинства», — заявил журналистам глава Минтуризма Ирана Эззатолла Заргами.

Министр ожидает, что отмена визового режима откроет новую эру развития туризма в Иране и положит конец антииранской пропаганде.

«Это решение поможет предотвратить негативную рекламу, слухи и нагнетание страха в отношении Ирана», — сказал Заргами.

Кроме упомянутых выше трех стран Центральной Азии, безвизовым режимом смогут воспользоваться граждане Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Индонезии, Брунея, Японии, Сингапура, Камбоджи, Малайзии, Вьетнама, Бразилии, Перу, Кубы, Мексики, Боливии, Венесуэлы, Боснии и Герцеговины, Сербии, Хорватии, Беларуси, Ливана, Туниса, Мавритании, Танзании, Зимбабве, Маврикия и Сейшельских островов.

Кроме того, власти Ирана решили отменить визовый режим для туристических групп из России.

По данным Минтуризма Ирана, за первые восемь месяцев года, который начался 21 марта, число интуристов в стране выросло на 48,5% и достигло 4,4 млн человек. К концу года (19.03.2024), по оценкам, их число достигнет 6 млн.

В министерстве отметили рост на 55% туристического потока из стран-членов ОЭС (Организация экономического сотрудничества), в которую входят 10 стран, включая все страны Центральной Азии. За первые шесть месяцев Иран посетили 1,1 млн граждан этих государств.

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