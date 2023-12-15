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В украинской разведке сообщили, сколько российских военных воюют в Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Главное управление разведки Минобороны Украины озвучило свою оценку численности российских военных в Украине. Об этом сообщил представитель разведки Андрей Черняк, передает «Страна.ua».

По данным ГУР, на данный момент в Украине воюют 473 тысяч российских военных.

Из них 443 тысяч - в составе армии РФ и 30 тысяч - Росгвардии.

Ранее, 15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что против Украины воюет 617 тысяч российских военных.

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