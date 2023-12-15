В украинской разведке сообщили, сколько российских военных воюют в Украине
- Азия и мир, политика
- 17:16, 15 декабря 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Главное управление разведки Минобороны Украины озвучило свою оценку численности российских военных в Украине. Об этом сообщил представитель разведки Андрей Черняк, передает «Страна.ua».
По данным ГУР, на данный момент в Украине воюют 473 тысяч российских военных.
Из них 443 тысяч - в составе армии РФ и 30 тысяч - Росгвардии.
Ранее, 15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что против Украины воюет 617 тысяч российских военных.
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