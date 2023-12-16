В 2023 году в мире погибли 45 журналистов, задержаны 518, - «Репортеры без границ»

CentralAsia (CA) - На 1 декабря 2023 года число журналистов, убитых во всем мире в связи с их работой составило 45 человек. Это самый низкий показатель за последние два десятилетия. Такими данными поделилась неправительственная организация «Репортёры без границ».

Согласно их ежегодному обзору, в Газе в 2023 году с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС по меньшей мере 13 журналистов были убиты во время их работы. Так, общее число журналистов, убитых в секторе Газа, независимо от того, по роду их деятельности или нет увеличилось до 56 человек.

В этом году 23 журналиста были убиты во время своих репортажей в зонах военных действий. Из них – 17 были убиты во время войны между Израилем и ХАМАС (в том числе 13 в Газе). Так, за все время военных действий Израиля и ХАМАС погибло 63 журналиста.

В 2023 году в общей сложности погибли на 16 журналистов меньше, чем в 2022 году (61). Это самый низкий показатель, зафиксированный с 2002 года (33). В 2012 и 2013 годах было убито более 140 журналистов, главным образом из-за войн в Сирии и Ираке.

Постепенное снижение числа журналистов, убитых во время работы за последние пять лет, может быть частично объяснено улучшением безопасности журналистов и прекращением всплесков смертности в Ираке и Сирии, где почти 600 журналистов были убиты при исполнении служебных обязанностей в период с 2003 по 2022 год.

Во всем мире в настоящее время задержаны 518 журналистов в связи с их работой.

Согласно рейтингу «Всемирный индекс свободы прессы», Кыргызстан занимает 122 место из 180 стран по свободе слова. На первом месте Норвегия, на последнем Северная Корея.

Эксперты организации полагают, что Индекс может довольно точно определить состояние свободы слова в каждой конкретной стране. Позиция страны в рейтинге зависит от того, насколько свободны журналисты и СМИ в целом, и от того, какие меры принимаются властями страны для создания комфортных условий для работы прессы.