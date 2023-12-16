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Состоялась встреча делового партнерства Монголии и Японии

CentralAsia (MNG) -  Банк торговли и развития Монголии, как международно признанный и престижный банк, имеет высокий уровень сотрудничества с международными организациями. На этот раз банк организовал встречу делового партнерства Японии и Монголии совместно с Японским агентством содействия внешней торговле (JETRO) при Министерстве экономики, торговли и промышленности (METI) и Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

Банк торговли и развития Монголии и японское агентство содействия внешней торговле JETRO пригласили руководство и представителей около 10 японских организаций частного и государственного сектора в Монголию в рамках программы «IT MISSION 2023». Также в рамках программы Банк торговли и развития пригласил представителей 10 организаций-клиентов, совместимых с их бизнес-деятельностью. Таким образом, обе стороны обменялись бизнес-идеями и информацией и создали возможность для налаживания связей.

Банк торговли и развития — единственный коммерческий банк в Монголии, имеющий собственное представительство в Токио, Япония. Он инициирует и организует множество мероприятий, направленных на развитие экономики и внешней торговли двух стран и становление финансовым мостом.

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