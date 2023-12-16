Названа причина смерти звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри

CentralAsia (CA) - Смерть актера Мэттью Перри произошла в результате несчастного случая, вызванного «острым воздействием кетамина», сообщили медицинские эксперты в Лос-Анджелесе, передает «Би-би-си».

Перри нашли без сознания в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября. Парамедики констатировали его смерть, когда прибыли на место происшествия.

Последующее вскрытие тогда не дало четких результатов.

Утопление было указано как фактор, способствовавший его смерти: он потерял сознание, что вероятно повлекло за собой «погружение в бассейн», сказано в заключении судебной экспертизы.

Другими сопутствующими причинами смерти 54-летнего Перри были названы ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина, который используется для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов, говорится в заявлении судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

После вскрытия выяснилось, что необходима дополнительная судмедэкспертиза.

В начале ноября актера похоронили в Лос-Анджелесе; на церемонию был приглашен лишь узкий круг гостей, сообщали американские СМИ.

Перри был наиболее известен по роли остроумного Чендлера Бинга в популярном сериале «Друзья».

Шоу рассказывает о шести молодых друзьях, живущих в Нью-Йорке, и транслировалось с 1994 по 2004 год. Его финал посмотрели 52,5 миллиона человек в США, что сделало его самым популярным телевизионным эпизодом 2000-х годов.

На пике своей славы Перри боролся с зависимостью от обезболивающих лекарств и алкоголя и неоднократно лечился в реабилитационных клиниках.

В 2016 году он рассказал в интервью «Би-би-си», что не может вспомнить три года съемок сериала «Друзья» из-за алкоголя и наркотиков.