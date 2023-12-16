Минобороны РФ сообщило о массированной атаке беспилотников на Крым. Ведомство заявило, что над полуостровом сбиты 32 дрона

CentralAsia (CA) - Крым поздно вечером 15 декабря массово атаковали украинские беспилотники, заявило Министерство обороны России.

Как утверждает ведомство, за два часа с 20:30 до 22:30 (по местному времени) были уничтожены 26 беспилотников, еще шесть дронов сбили в период с 23:00 до 23:50.

О пострадавших и каких-либо разрушениях не сообщается.

Крым регулярно подвергается массированным атакам беспилотников. В предыдущий раз такая атака произошла в ночь на 5 декабря. Тогда, как заявляло Минобороны РФ, над акваторией Азовского моря и территорией полуострова были сбиты 22 и перехвачены 13 дронов.