Минобороны РФ сообщило о массированной атаке беспилотников на Крым. Ведомство заявило, что над полуостровом сбиты 32 дрона
- Азия и мир, политика
- 14:46, 16 декабря 2023
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CentralAsia (CA) - Крым поздно вечером 15 декабря массово атаковали украинские беспилотники, заявило Министерство обороны России.
Как утверждает ведомство, за два часа с 20:30 до 22:30 (по местному времени) были уничтожены 26 беспилотников, еще шесть дронов сбили в период с 23:00 до 23:50.
О пострадавших и каких-либо разрушениях не сообщается.
Крым регулярно подвергается массированным атакам беспилотников. В предыдущий раз такая атака произошла в ночь на 5 декабря. Тогда, как заявляло Минобороны РФ, над акваторией Азовского моря и территорией полуострова были сбиты 22 и перехвачены 13 дронов.
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