экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

CentralAsia (KZ) -  Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют синоптики в девяти городах Казахстана, сообщает Казгидромет:

Актобе: 16 декабря, ночью 17 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере, по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Астана: метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

Атырау: метеорологические условия будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Петропавловск: сутки 16 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере,, по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Павлодар: 16 декабря, ночью 17 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Кокшетау: метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, действует предупреждение НМУ 1 степени.

Усть-Каменогорск, Семей, Риддер: 16 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, в городах ожидается высокий уровень загрязнения воздуха. Действует предупреждение НМУ 2 степени.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com