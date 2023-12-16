В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

CentralAsia (KZ) - Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют синоптики в девяти городах Казахстана, сообщает Казгидромет:
Актобе: 16 декабря, ночью 17 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере, по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Астана: метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.
Атырау: метеорологические условия будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Петропавловск: сутки 16 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере,, по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Павлодар: 16 декабря, ночью 17 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Кокшетау: метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, действует предупреждение НМУ 1 степени.
Усть-Каменогорск, Семей, Риддер: 16 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, в городах ожидается высокий уровень загрязнения воздуха. Действует предупреждение НМУ 2 степени.