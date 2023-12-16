Войска РФ запустили по Украине более 30 ударных дронов, - ВСУ

CentralAsia (CA) - Армия РФ в ночь на 16 декабря запустили по Украине 31 БпЛА типа Shahed-136/131. Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов», - говорится в сообщении.

По данным ВСУ, дроны были сбиты в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.