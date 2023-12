ISW проанализировал российский план «оккупации» Украины до 2026 года, опубликованный Bild

CentralAsia (CA) - Немецкое издание Bild со ссылкой на разведывательные данные и источники пишет о том, что РФ намерена продолжать войну в Украине до 2026 года и хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр.

По данным издания, Россия планирует захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей и до реки Оскол в Харьковской области до конца 2024 года.

Институт изучения войны (Institute for the Study of War) отметил, что эти цели совпадают с текущими локальными наступательными операциями России в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

По информации Bild, Россия также планирует захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, включая город Харьков, если это будет возможно, в 2025 и 2026 годах.

Bild заявил, что Россия планирует «оккупировать» значительную часть восточной Украины, расположенную к востоку от реки Днепр, в течение следующих 36 месяцев.

Кроме этого, Россия планирует удерживать нынешнюю линию фронта в Херсонской области вдоль реки Днепр и обеспокоена лишь тем, чтобы не допустить продвижения украинских сил на юге Украины в направлении Крыма.

Bild заявила, что планы России основываются на мобилизации российской оборонно-промышленной базы, ежегодных потерях около 100 000 военнослужащих, а также на возможном избрании нового президента США в 2024 году, который резко сократит или прекратит военную поддержку Украины.

Bild сообщила, что источник, знакомый с результатами разведки, заявил, что Кремль планирует полагаться на «фиктивные переговоры», продолжая проводить наступательные операции, подобно тому, как Россия вела переговоры о Минских соглашениях в 2015 году, в то время как российские военные продолжали оккупировать дополнительные украинские населенные пункты.

Институт изучения войны отмечает, что Bild ранее опубликовала в основном точные данные разведки о планах России по «вторжению» в Украину в декабре 2021 года. Тогда прогнозировалось, что Россия нападет на Украину на юге из Крыма, с контролируемой Россией территории на востоке Украины и с севера. Правда газета прогнозировала нападение в конце января или в начале февраля 2022 года.

ISW отметил, что не может самостоятельно проверить достоверность отчетов Bild, но информация о планах России по войне в Украине до 2026 года соответствует подготовке России к длительным военным действиям.

Российское военное командование осуществляет долгосрочную реструктуризацию и расширение с целью формирования стратегических резервов, и Россия постепенно мобилизует свои вооруженные силы для ведения длительной войны.

По мнению военных аналитиков, сообщения о средне- и долгосрочных планах России по «оккупации территории» за пределами четырех незаконно аннексированных территорий также являются правдоподобными, учитывая то, что российские официальные лица, в том числе президент России Владимир Путин, в последнее время вернулись к экспансионистской риторике, а российские войска продолжают наступательные операции с целью расширения своих позиций в Харьковской области.

Кроме этого, российские официальные лица сделали заявления о намерении России «оккупировать и аннексировать дополнительную украинскую территорию за пределами нынешней линии фронта», пишет институт.

Недавно ISW оценил, что внезапное прекращение западной помощи, вероятно, рано или поздно приведет к краху способности Украины сдерживать российских военных, и при таком сценарии российские войска могут, в конце концов, продвинуться до западной украинской границы.