Умер эмир Кувейта

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

CentralAsia (CA) - В возрасте 86 лет умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, сообщило государственное телевидение.

В конце ноября 2023 года эмир был доставлен в больницу для лечения и медобследования. О причинах госпитализации не сообщалось. В 2021 году государственные СМИ Кувейта сообщали, что эмир отправился в США для прохождения медобследования по неуказанным причинам.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Эль-Кувейте, столице Кувейта. Он стал шестым сыном десятого эмира Кувейта Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. С 1962 по 1978 год Наваф был губернатором провинции Хавалли. Затем в течение десяти лет он был министром внутренних дел Кувейта. С 1988 по 1991 год он был министром обороны Кувейта.

В 1991–1992 годах занимал должность министра социальных дел и занятости. С октября 1994 по 2003 год он был заместителем командующего Национальной гвардией Кувейта. В 2003-м он повторно занял должность главы МВД и ушел с поста в 2006-м. Эмиром Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах стал в сентябре 2020-го после смерти Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха в возрасте 91 года.