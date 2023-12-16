В Москве толпа мигрантов устроила стычку с полицией, 80 человек задержали. Видео

CentralAsia (CA) - Толпа мигрантов устроила стычку с полицией вечером 15 декабря на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, участковый хотел проверить документы у 21-летнего уроженца Таджикистана, но тот попытался скрыться на машине и протащил полицейского несколько метров. После чего молодой человек вышел из машины и несколько раз ударил сотрудника полиции.

При попытке задержания у правонарушителя начался приступ эпилепсии, полицейский оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую помощь. Мужчина был доставлен в медучреждение, откуда затем отпущен в сопровождении сотрудников полиции.

При этом, «в момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошли более 80 агрессивно настроенных граждан, которые попытались оттеснить их от задержанного, порезав колеса служебного автомобиля».

На место прибыли дополнительные наряды полиции. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, пострадавших от выстрелов нет.

На рынке были задержаны 82 человека. Их проверяют на возможные нарушения миграционного законодательства. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи устанавливают всех лиц, причастных к умышленному применению насилия в отношении граждан, в том числе и должностных лиц полиции.

Против мужчины, напавшего на полицейского, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), он задержан.