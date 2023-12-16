экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Новым эмиром Кувейта стал Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Предыстория: Умер эмир Кувейта

CentralAsia (CA) -  Правительство назвало новым эмиром Кувейта наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабер ас-Сабаха. Ему 83 года, и он считался старейшим наследным принцем в мире, пишет газета Al Qabas.

Прошлый эмир шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в субботу, 16 декабря, на 87-м году жизни. По данным AP, в конце ноября его госпитализировали «из-за неотложных проблем со здоровьем». В стране объявлен 40-дневный траур, госучреждения будут закрыты в течение трех дней.

Наследным принцем Мишааля назначил эмир Наваф, когда занял престол после смерти их старшего брата в сентябре 2020 года.

Мишааль аль-Ахмед — сводный брат Навафа, он родился в 1940 году. Мишааль, как и его три брата — Наваф, Сабах и Джабер, — сын эмира Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха (правил Кувейтом в 1921–1950 годах). На протяжении всей жизни Мишааль занимал различные должности, в том числе был заместителем командующего Национальной Гвардии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com