Новым эмиром Кувейта стал Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

CentralAsia (CA) - Правительство назвало новым эмиром Кувейта наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабер ас-Сабаха. Ему 83 года, и он считался старейшим наследным принцем в мире, пишет газета Al Qabas.

Прошлый эмир шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в субботу, 16 декабря, на 87-м году жизни. По данным AP, в конце ноября его госпитализировали «из-за неотложных проблем со здоровьем». В стране объявлен 40-дневный траур, госучреждения будут закрыты в течение трех дней.

Наследным принцем Мишааля назначил эмир Наваф, когда занял престол после смерти их старшего брата в сентябре 2020 года.

Мишааль аль-Ахмед — сводный брат Навафа, он родился в 1940 году. Мишааль, как и его три брата — Наваф, Сабах и Джабер, — сын эмира Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха (правил Кувейтом в 1921–1950 годах). На протяжении всей жизни Мишааль занимал различные должности, в том числе был заместителем командующего Национальной Гвардии.