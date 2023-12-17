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Минздрав Палестины сообщил о гибели более 19 тыс. палестинцев с начала конфликта

CentralAsia (CA) -  С начала боевых действий в секторе Газа и столкновений на Западном берегу реки Иордан были убиты 19 088 человек, следует из данных Минздрава Палестины, которые приводит Youm7.

По данным ведомства, около 70% жертв — женщины и подростки. В секторе Газа в настоящий момент частично действуют 11 из 36 больниц, говорится в сообщении.

Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября. Израильские власти оценивали число человеческих жертв в 1,4 тыс.

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