Минздрав Палестины сообщил о гибели более 19 тыс. палестинцев с начала конфликта
- Азия и мир, общество
- 10:31, 17 декабря 2023
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CentralAsia (CA) - С начала боевых действий в секторе Газа и столкновений на Западном берегу реки Иордан были убиты 19 088 человек, следует из данных Минздрава Палестины, которые приводит Youm7.
По данным ведомства, около 70% жертв — женщины и подростки. В секторе Газа в настоящий момент частично действуют 11 из 36 больниц, говорится в сообщении.
Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября. Израильские власти оценивали число человеческих жертв в 1,4 тыс.
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