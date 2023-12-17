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При крушении лодки у берегов Ливии погиб 61 мигрант
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Международная организация ООН по миграции (МОМ) сообщила о гибели 61 мигранта в кораблекрушении у берегов Ливии. Среди погибших есть женщины и дети.

Как сообщил ливийский офис МОМ в соцсети X (экс-Twitter), лодка следовала из города Зуара, расположенного к западу от ливийской столицы Триполи и в 60 км от границы с Тунисом.

По словам выживших в кораблекрушении, на борту лодки находилось около 86 человек, передает МОМ.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) отмечает, что в последние годы Ливия стала важным транзитным пунктом для мигрантов, спасающихся от войн и бедности в Африке и на Ближнем Востоке. Беженцы пытаются достичь берегов европейских стран через центральное Средиземноморье. По данным МОМ, в 2023 году на этом маршруте погибло более 2250 человек.

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