В четырёх городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

CentralAsia (KZ) - В четырёх городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает «Казгидромет»:

Астана: ночью 17 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Усть-Каменогорск, Семей, Риддер: 17 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, в городах ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

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