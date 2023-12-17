В четырёх городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
CentralAsia (KZ) - В четырёх городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает «Казгидромет»:
Астана: ночью 17 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Усть-Каменогорск, Семей, Риддер: 17 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, в городах ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.
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