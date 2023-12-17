Росиию атаковали дронами. Минобороны РФ заявило о сбитии 35 беспилотников

CentralAsia (CA) - Минобороны РФ заявило, что в ночь на 17 декабря была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА» в Липецкой Волгоградской и Ростовской областях. Всего, следует из заявлений Минобороны, были сбиты 35 дронов.

В Ростовской области, по данным телеграм-канала Astra, целью дронов был аэродром в Морозовске, где базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392).

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о «массовой атаке беспилотников» в районе Морозовска и Каменска. Голубев не уточнил, какие объекты подверглись нападению, написав лишь, что большая часть беспилотников была уничтожена, жертв нет.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов, в свою очередь, заявил о первой с начала войны атаке беспилотников на регион.

«Такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах. Разумеется, мы понимали, что исключать этого нельзя и на нашей территории и приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры», — написал Артамонов в телеграм-канале, призвав жителей сохранять спокойствие.