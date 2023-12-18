Согласно рейтингу «Всемирный индекс свободы прессы», Монголия занимает 88 место из 180 стран

CentralAsia (MNG) - На 1 декабря 2023 года число журналистов, убитых во всем мире в связи с их работой составило 45 человек. Это самый низкий показатель за последние два десятилетия. Такими данными поделилась неправительственная организация «Репортёры без границ».

В 2023 году в мире погибли 45 журналистов, задержаны 518.

Согласно рейтингу «Всемирный индекс свободы прессы», Монголия занимает 88 место из 180 стран по свободе слова, уступая Гвинее, Мавритании и Замбии. По этому показателю Монголия уступает с каждым годом, и в этот период у власти находится Монгольская народная партия.

Если КНДР финишировала последней, то соседи Монголии Россия занимает 164-е место, а Китай – 179-е, то есть опережая КНДР.

Эксперты организации полагают, что Индекс может довольно точно определить состояние свободы слова в каждой конкретной стране. Позиция страны в рейтинге зависит от того, насколько свободны журналисты и СМИ в целом, и от того, какие меры принимаются властями страны для создания комфортных условий для работы прессы.

Всемирный индекс свободы прессы (Worldwide Press Freedom Index) — ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии свободы прессы в странах мира, который выпускается международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» (Reporters Without Borders, RSF). Рейтинг выпускается с 2001 года и по сей день. Последняя редакция – за 2023 год.

источник: MAN

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения