Женский тональный крем стал главной причиной роста инфляции в Монголии

CentralAsia (MNG) - Одним из 10 основных продуктов, которые в основном способствовали росту инфляции в Монголии, является женский тональный крем.

Начальник управления статистики денег и финансовых услуг Национального статистического комитета (НСК) Энхбаатар Лхагвасурэн представил социально-экономические показатели Монголии за 11 месяцев 2023 года.

За указанный период инфляция в нашей стране, или цены на потребительские товары и услуги, составила 8,6 процента, а темпы роста снизились на 9 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для того чтобы уровень инфляции достиг 8,6 процента, что отразилось на ценах на продукты питания и напитки, они пострадали на 3,6 процента, на одежду, текстиль, обувь - на 0,9 процента, на образовательные услуги - на 0,8 процента.

Всего в сфере потребительских товаров и услуг изучается 410 видов товаров. 221 из них импортированы. Цены на импортные товары выросли на 36 процентов, что повлияло на инфляцию на 3,1 процентных пункта.

«Есть 10 основных товаров, которые способствовали росту инфляции. Эти 10 продуктов объясняют 37,4 процента общей инфляции».

Интересно, что согласно данным, представленным на таблице, женский тональный крем (шингэн энгэсэг) входит в число 10 товаров, влияющих на инфляцию заняв первое место в списке. По состоянию на ноябрь 2022 года средняя цена на женский тональный крем выросла с 25 401 тугриков до 48 310 тугриков в ноябре этого года, что на 90,2 процента больше, чем за год.

источник: middleasiannews.com

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