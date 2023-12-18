В Монголии прошел «Чемпионат по чистке зубов» по правильному уходу за зубами с детства

CentralAsia (MNG) - 14 декабря 2023 года в Детском центре «ӨНӨР БҮЛ» прошел конкурс «Чемпионат по чистке зубов», в котором приняли участие 108 детей в 18 командах из четырех детских садов. Конкурс проводится с целью улучшения здоровья полости рта учащихся средних школ путем обучения их правильной технике чистки зубов и важности чистки зубов для формирования хороших привычек гигиены полости рта.

Во вступительном слове заместитель министра здравоохранения Монголии Энхболд Сэрээжав заявил: «Профилактические и ранние обследования, обследования и диагностика успешно проводятся по всей стране с мая 2023 года по инициативе правительства Монголии и Министерства здравоохранения. У 86,7 процентов граждан, охваченных ранней диагностикой, был выявлен кариес зубов. По нынешним результатам этих обследований, среди детей в возрасте до 17 лет кариес зубов является наиболее распространенным, составляя 90 процентов от общего числа заболеваний среди детей. В связи с этим правительство поручило Министерству здравоохранения запустить План действий «Здоровые зубы» согласно указу № 322, изданному в августе. В рамках программы «Здоровые зубы» детей учат правильному уходу за зубами, а прививание хороших привычек полости рта с раннего возраста имеет первостепенное значение». Также заместитель министра отметил, что Министерство здравоохранения совместно с местной администрацией и профессиональными общественными организациями успешно организовало «Чемпионат по чистке зубов» в аймаках Өмнөговь, Өвөрхангай, Төв и Орхон.

Всего в Чемпионате по вышеуказанным аймакам приняли участие 680 детей и около 160 педагогов, прошли обучение около 250 судей и организаторов. Помимо участия в Чемпионате, дети и учителя получили знания, взгляды и привычки в отношении гигиены полости рта и ухода за зубами и были назначены Министерством здравоохранения «посланниками здоровья». Они вносят свой вклад в обучение своим сверстникам, учителям, родителям, братьям и сестрам навыкам гигиены полости рта, а также организуют мероприятия по охране здоровья зубов.

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