В Монголии было посажено 41,5 млн деревьев и кустарников в рамках кампании «Миллиард деревьев»

CentralAsia (MNG) - С момента реализации общенациональной кампании "Миллиард деревьев" по борьбе с опустыниванием, инициированной президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, в стране было посажено 41,5 млн деревьев и кустарников. Об этом в пятницу заявил министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий на пленарном заседании Великого Государственного Хурала.

Общенациональная кампания по посадке не менее 1 млрд деревьев к 2030 году официально стартовала в октябре 2021 года, когда президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что его страна намерена бороться с опустыниванием и климатическими изменениями.

Ввиду этого в программу деятельности правительства Монголии на 2020-2024 годы был включен ряд важных мер, в том числе восстановление лесов и увеличение их площади до 9%.

Экологии отмечают, что Монголия наиболее уязвима к воздействиям глобального изменения климата. Из-за географического положения в стране из года в год увеличивается частота стихийных бедствий, связанных с климатическими изменениями, включая опустынивание и желтую пыльную бурю.

Согласно последним данным Министерства окружающей среды и туризма Монголии, к настоящему моменту опустыниванию и деградации земель подвержены около 77% территории страны.

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