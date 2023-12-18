В 2023 году доходы Монголии от экспорта мяса достигли $260 млн

CentralAsia (MNG) - В 2023 году доходы Монголии от экспорта мяса достигли 260 млн долларов США. Об этом в пятницу сообщило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.

Согласно данным, экспорт мяса из Монголии вырос в 4 раза по сравнению с 2022 годом.

К главным импортерам монгольского мяса относятся Китай, Казахстан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Катар, Вьетнам и Россия.

В 2023 году 25 монгольских мясоперерабатывающих предприятий получили специальные экспортные лицензии.

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