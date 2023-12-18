В 2023 году поголовье скота в Монголии на зимовке составит 69,1 млн голов

CentralAsia (MNG) - В 2023 году поголовье скота в Монголии на зимовке составит 69,1 млн голов. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.

«Ожидается, что нынешней зимой 7,8 млн голов скота в Монголии, находящихся во владении 18,8 тыс. домашних хозяйств, будут зимовать на отгонных пастбищах», — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время правительство Монголии оперативно реализует соответствующие меры по преодолению суровой зимы с минимальным ущербом, предотвращению опасных и катастрофических погодных явлений и принятию мер по реагированию на стихийные бедствия.

В связи с этим, правительство Монголии решило предоставить монгольским кочевникам-скотоводам 50-процентную скидку на приобретение корма для скота из государственных резервов.

Согласно данным Национального статистического комитета Монголии, к концу 2022 года в этой азиатской стране насчитывалось 71,1 млн голов домашнего скота. Однако из-за суровой и продолжительной зимы с обильными снегопадами большая часть монгольских кочевников-скотоводов ежегодно теряют поголовье скота во время «белого дзуда», или зимней бескормицы, что приводит к сокращению их средств к существованию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения