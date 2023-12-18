За 11 месяцев 2023 года внешнеторговый оборот Монголии увеличился на 16,6%

CentralAsia (MNG) - Внешнеторговый оборот Монголии в январе-ноябре 2023 года увеличился на 16,6 проц. в годовом исчислении, составив 22,2 млрд долларов США. Об этом в пятницу сообщил Национальный статистический комитет страны.

По данным ведомства, за указанный период положительное сальдо внешнеторгового баланса Монголии достигло 5,4 млрд долларов США.

Более 80% от общего объема экспорта заняла продукция горнодобывающей промышленности.

Согласно статистике, в первые 11 месяцев 2023 года Монголия поддерживала торговые отношения со 162 странами и территориями.

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