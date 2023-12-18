В офисе главкома ВСУ Залужного найдено прослушивающее устройство

Валерий Залужный

CentralAsia (CA) - Украинские СМИ сообщают со ссылкой на свои источники в силовых структурах, что в кабинете командующего ВСУ Валерия Залужного было обнаружено прослушивающее устройство.

«Украинская правда» пишет об одном устройстве, а «РБК Украина» — об обнаруженных «устройствах».

При этом «Украинская правда» сообщает, что «устройства для прослушивания нашли у сотрудников Залужного».

По сведениям этих изданий, устройство (или устройства) было обнаружено в воскресенье во время проверки.

Как сообщает «РБК Украина», устройства были «изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать того, кто их установил».

СБУ сообщает, что открыла уголовное производство «по факту выявления технического устройства в одном из мест постоянной дислокации главнокомандующего ВСУ».

«Подчеркиваем, что техника выявлена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое в будущем могло использоваться им для работы», — заявляет СБУ.

Служба также пишет, что, по предварительным данным, найденное устройство «находилось в нерабочем состоянии». «Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не выявлено, — пишет СБУ. — Данное техническое устройство будет передано на экспертизу».

По сведениям издания «Украинская правда», «жучок» могли найти в новом кабинете главнокомандующего, который проверяли перед его переездом.