экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
120 положений цифровых законов готовы к окончательному утверждению

CentralAsia (MNG) -  За последние 6 месяцев Постоянный комитет по инновациям и электронной политике работал над каждой статьей и вносил 120 поправок и поправок к законам, представленным правительством, чтобы ускорить электронный переход и устранить несоответствия и дублирования между законами. 15 декабря на заседании парламента состоялось итоговое обсуждение, и он готов к окончательному утверждению.

Батшугар Энхбаяр, член парламента и председатель Постоянного комитета по инновациям и электронной политике, отвечал за эту работу, которая представляет собой наибольшее количество изменений в законах этой осенней сессии, а член парламента Чинбурэн Жигжидсурэн, работал председателем юридической рабочей группы.

Сейчас создана правовая среда для использования достижений инноваций и информационных технологий во всех социальных и экономических отношениях и вывода национального электронного перехода на совершенно новый уровень. Внося поправки:

  • Электронные документы принимаются на том же уровне, что и бумажные документы. Активизируется использование цифровых и электронных подписей.
  • Такие ситуации, как требование государства информации, которая уже есть, прекратятся. И бюрократия и коррупция государственных служб прекратятся. Это также реальное решение проблемы заторов на дорогах и централизации.
  • Деятельность юридических лиц, такая как создание компании, получение специальной лицензии, открытие банковского счета, была полностью оцифрована, и граждане Монголии теперь могут вести бизнес в своей стране и вносить вклад в экономику независимо от местонахождения.
  • Открывается новая эра в развитии электронных банковских услуг и платежных систем, особенно в финтех-секторе.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com