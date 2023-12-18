120 положений цифровых законов готовы к окончательному утверждению

CentralAsia (MNG) - За последние 6 месяцев Постоянный комитет по инновациям и электронной политике работал над каждой статьей и вносил 120 поправок и поправок к законам, представленным правительством, чтобы ускорить электронный переход и устранить несоответствия и дублирования между законами. 15 декабря на заседании парламента состоялось итоговое обсуждение, и он готов к окончательному утверждению.

Батшугар Энхбаяр, член парламента и председатель Постоянного комитета по инновациям и электронной политике, отвечал за эту работу, которая представляет собой наибольшее количество изменений в законах этой осенней сессии, а член парламента Чинбурэн Жигжидсурэн, работал председателем юридической рабочей группы.

Сейчас создана правовая среда для использования достижений инноваций и информационных технологий во всех социальных и экономических отношениях и вывода национального электронного перехода на совершенно новый уровень. Внося поправки:

Электронные документы принимаются на том же уровне, что и бумажные документы. Активизируется использование цифровых и электронных подписей.

Такие ситуации, как требование государства информации, которая уже есть, прекратятся. И бюрократия и коррупция государственных служб прекратятся. Это также реальное решение проблемы заторов на дорогах и централизации.

Деятельность юридических лиц, такая как создание компании, получение специальной лицензии, открытие банковского счета, была полностью оцифрована, и граждане Монголии теперь могут вести бизнес в своей стране и вносить вклад в экономику независимо от местонахождения.

Открывается новая эра в развитии электронных банковских услуг и платежных систем, особенно в финтех-секторе.

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