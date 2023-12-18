Правила езды машин по четным и нечетным дням вводятся в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии введено поочередное ограничение движения автомобилей с четными и нечетными номерами...

Губернатор столицы и мэр города Нямбаатар Хишгээ проинформировал о правилах онлайн-занятий в школах и детских садах до конца года, а также об ограничении использования автомобилей по четным и нечетным номерам.

Схема движения предполагает то, что водители с нечетным автомобильным номером могут ездить по городу по нечетным дням, а владельцы четных номеров — по четным, чтобы снизить уровень пробок. Эта схема будет работать с 18 декабря по 1 февраля. Однако эта схема не нова для столицы Монголии.

источник: middleasiannews.com

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