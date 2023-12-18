Венгрию могут лишить права голоса в ЕС, чтобы одобрить помощь Украине, - FT

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

CentralAsia (CA) - Страны-члены Европейского Союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о выделении пакета помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, некоторые чиновники в Брюсселе предлагают применить процедуру наказания по статье 7 договора о Европейском Союзе 2007 года за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса.

Меру может заблокировать любое другое государство-член, но смена правительства в Польше означает, что у Венгрии больше нет гарантированного защитника. Тем не менее, многие страны нервничают по поводу использования того, что, по сути, является самым большим оружием ЕС против государства-члена.

Вместо этого, по словам чиновников, приоритет состоит в том, чтобы убедить Орбана, ясно объяснив то, что они назвали «полными издержками» его изоляции. Если это не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение помощи Украины каждый отдельно, хотя это займет время и предложит лишь краткосрочное решение.

Саммит ЕС и помощь Украине

На саммите лидеров ЕС в Брюсселе 14 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно смягчился в вопросе о вступлении Украины в ЕС после того, как канцлер Германии Олаф Шольц уговорил его выйти из комнаты, чтобы выпить кофе. Орбан фактически воздержался после того, как в течение нескольких недель давал понять, что он будет сопротивляться любому шагу по началу переговоров.

Но несколько часов спустя он испортил момент празднования Киева - и порадовал Кремль - наложив вето на четырехлетний пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Как отмечает Financial Times, даже по меркам Орбана это был резкий шаг, который сбил с толку его партнеров. Его отказ искать компромисс по ключевому вопросу безопасности ЕС встревожил даже тех, кто спорил с ним в течение многих лет.

Даниэль Хегедюс, старший научный сотрудник немецкого аналитического центра Фонда Маршалла, сказал: «Это была нижняя точка для ЕС и новая высшая точка эскалации».