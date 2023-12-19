Монголия стала 73-й страной, которая возместила систему возврата НДС иностранным туристам

CentralAsia (MNG) - Это будет способствовать привлечению иностранных туристов и росту их интереса к приобретению товаров на территории Монголии.

Закон о туризме был принят в мае 2023 года. В соответствии с принятыми поправками были внесены изменения в Закон об НДС. Теперь иностранцы могут вернуть НДС на покупки, сделанные при выезде из Монголии, если эти покупки были совершены на ее территории.

Заседание правительства утвердило порядок возврата НДС, уплаченного за товары, приобретенные туристами на территории Монголии. В мире более 160 стран имеют системы НДС. Монголия стала 73-й страной, которая внедрила систему возврата НДС иностранным туристам.

Благодаря этому конкурентоспособность нашей страны в региональной туристической сфере повысится. Считается, что это хорошо скажется на привлечении туристов и стимулировании покупок, особенно на продаже фирменной продукции, изделий из шерсти и монгольского кашемира.

Вернуть НДС можно при покупке всех видов товаров, кроме освобожденных от НДС (облагаемые налогом лекарства, фармацевтическая продукция, алкогольные напитки). С 1 января 2024 года магазины беспошлинной торговли должны быть зарегистрированы и иметь право осуществлять беспошлинную торговлю.

источник: middleasiannews.com

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