Средняя зарплата в Монголии достигла ₮2 млн

CentralAsia (MNG) - Национальное статистическое управление (НСУ) опубликовало статистические данные о заработной плате на предприятиях и в организациях по состоянию на третий квартал текущего года.

В отчет об уплате взносов социального страхования Управления социального страхования включены 768 тысяч работников 50,4 тысяч предприятий и организаций. Число организаций, уплачивающих такие взносы, выросло на 1800 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 373 по сравнению с предыдущим кварталом, а количество сотрудников увеличилось на 10 900 человек по сравнению со вторым кварталом.

Среднемесячная зарплата на одного работника составила 2 млн тугриков, что на 436,1 тыс. тугриков больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 119,3 тыс. тугриков больше, чем в предыдущем квартале.

С учетом пола средняя зарплата составляла 2,3 миллиона тугриков для мужчин и 1,7 миллиона тугриков для женщин.

Зарплата работников сферы деятельности международных организаций и представителей-резидентов была самой высокой - 5,1 млн тугриков.

Наименьшую зарплату в размере 1,3 млн тугриков получают работники гостиниц и предприятий общественного питания.

Среди общего числа застрахованных наибольший процент граждан с зарплатой в размере 2-3 млн тугриков.

Что касается среднемесячной зарплаты сотрудников по регионам, то, как следует из отчета НСУ, в Улан-Баторе она составила 2,1 миллиона тугриков, что на 120 000 тугриков больше, чем в среднем по стране. Но в других регионах она ниже, чем в среднем по стране, на 106 800-541 400 тугриков.

С учетом формы организационной ответственности среднемесячная заработная плата работников в кооперативах и обществах с ограниченной ответственностью составляла 2,1 млн тугриков, в акционерных обществах — 2,3 млн тугриков, на государственных предприятиях — 2,4 млн тугриков.

Однако среднемесячная зарплата сотрудников других организаций была на 217 800-592 800 тугриков меньше, чем в среднем по стране. При этом среднемесячная зарплата сотрудников бюджетной организации составляет 1,75 млн тугриков, что на 500,4 тыс. тугриков больше, чем за аналогичный период прошлого года, утверждают в НСУ.

источник: middleasiannews.com

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