100 новых автобусов будут импортированы 29 декабря в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Ранее пять участников представили материалы для тендера на поставку автобусов в рамках программы по уменьшению заторов на дорогах Улан-Батора. Среди них была выбрана компания Yutong Bus Co., Ltd., поскольку она отвечала предъявляемым требованиям. Впоследствии на прошлой неделе было официально подписано соглашение между городским советом Улан-Батора и Yutong Bus Co.,Ltd. В этом контексте информацию дал первый заместитель по экономическим и инфраструктурным вопросам губернатора столицы Сайнзориг Пурэвжав.

Согласно контракту, 600 автобусов будут поставлены до 31 января 2024 года, причем для каждых 50 произведенных автобусов перед въездом на границу будет проходить предварительный контроль и осмотр. До этого момента производитель будет нести риски и расходы. Гарантийный срок на автобусы составляет 24 месяца, а производитель обязуется обеспечить надежные запчасти на десять лет эксплуатации.

Сайнзориг сказал: «Из-за отсутствия и неорганизованности автобусов людям приходится долго ждать автобус и иногда они не могут сесть в него. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее. Горожане говорят, что нет необходимости ехать на личном автомобиле, если автобус комфортен и достаточен. Поэтому, объявляя тендер, мы обязательно в дополнение к другим основным требованиям установили такое требование, как доступность для граждан с ограниченными возможностями, пожилых людей и детей». Он также сообщил, что ведется работа по правильному планированию маршрутов общественного транспорта и обновлению системы оплаты.

Он заявил, что после отбора заявок прошло некоторое время до подписания контракта из-за переговоров. До конца года будет импортировано около 100 автобусов. Прежде чем автобус будет введен в эксплуатацию, необходимо провести вспомогательные мероприятия, такие как установка платежной системы и оформление страховки. Кроме того, поскольку к 1 февраля все автобусы будут импортированы, ведется работа над системой оплаты, парковками и маршрутами.

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