В Улан-Баторе более 800 библиотекарей прошли обучение в рамках проекта «Библиотека без границ»

CentralAsia (MNG) - Церемония закрытия проекта «Библиотека без границ» состоялась 13 декабря 2023 года. Проект был запущен Посольством Австралии в сотрудничестве с Национальной библиотекой Монголии и Монгольской библиотечной ассоциацией в сентябре 2022 года для поддержки развития местных библиотек.

Финансовая помощь посольства Австралии помогла пополнить публичные библиотеки в 21 аймаках новыми книгами, организовать обучение библиотекарей по повышению квалификации, а также использовать технологические достижения для расширения сотрудничества. Команда библиотечных специалистов работала на местном уровне и организовала тренинг по наращиванию потенциала на основе анализа потребностей. Также в рамках проекта хорошим пополнением детского книжного фонда стали лучшие книги монгольской и популярной классики мировой литературы, а также книги научного, образовательного и познавательного содержания.

С момента своего открытия в Монголии посольство Австралии в Монголии постоянно инвестировало в библиотечный, образовательный и информационный сектор и успешно реализовало проекты по внедрению лучших библиотечных практик в Монголию по инициативе выпускников стипендии Australia Awards. Например, в 2018-2019 годах был реализован проект «За пределами книги» по внедрению общественно-библиотечной практики в отдаленных районах столицы, а в 2019-2020 годах в Центральной детской библиотеке открылся зал «Австралийский уголок».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в Монголии Кэти Смит

На закрытии проекта Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в Монголии Кэти Смит сказала: «Я рада, что приняла участие в этом важном для Австралии событии и успешно реализовала проект в библиотеках 21 аймаков Монголии и Улан-Батора. Проект охватил 17 аймаков. У меня была возможность лично посетить местную библиотеку. Также было очень трогательно познакомиться с библиотекарями и увидеть, как они работают над распространением книжной культуры среди местного населения. Команда нашего проекта подготовила более 800 библиотекарей. Мы благодарны за возможность познакомить монгольские библиотеки с лучшим опытом австралийских публичных библиотек. Я верю, что в результате ваших усилий жители получат более доступные и улучшенные библиотечные услуги».

Ичинхорлоо Баярхуу, директор Национальной центральной библиотеки

«Наш проект продолжается уже полтора года. В результате в библиотеках отдаленных районов Улан-Батора и местных детей появились книги для чтения. Это ощутимый результат. Благодаря пожертвованиям нам удалось собрать книги для детей, соответствующие возрасту. Во-вторых, Национальная библиотека Монголии стремится предоставить эту методологию всем публичным библиотекам, но мы столкнулись с трудностями при обращении к публичным библиотекам в 21 аймаках для обмена опытом и организации обучения. Однако нам удалось организовать обучение в рамках проекта. В-третьих, мы на шаг ближе к нашей цели – разработке онлайн-платформы для внедрения и стандартизации программы, отражающей основные тенденции развития библиотек во всех местных библиотеках. Я считаю, что все наши цели в определенной степени достигнуты. Мы уверены, что продолжим эту работу и в дальнейшем. Мы планируем и другие мероприятия, которые будут реализованы в следующем проекте. Библиотека открыта для всех, но это не входит в число главных приоритетов государственного бюджета. В этом контексте онлайн-платформа преследует двойную цель — привлечь внимание общественности к библиотечной проблеме. Целью проекта было научить наших библиотекарей лучшим способам быть в курсе последних библиотечных тенденций», –сказала Ичинхорлоо Баярхуу, директор Национальной центральной библиотеки, соавтор проекта.

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