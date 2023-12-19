Начались прямые рейсы в Дубай из Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Частная монгольская авиакомпания Hunnu Air начала осуществлять прямые рейсы в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), один раз в неделю. Свой первый рейс авиакомпания совершила 16 декабря.

Начиная с 1 января 2024 года вступить в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Монголией и Объединенным Арабским Эмиратом. Открытие прямого воздушного сообщения между двумя странами не только окажет поддержку дальнейшей активизации отношений и сотрудничества между двумя странами, но и поможет бизнесменами, туристам и студентам путешествовать.

В 2023 году Монголия заключила договор о авиаперевозках пассажиров с 42 странами и имеет возможность совершать прямые рейсы в 115 пунктов назначения по всему миру. В секторе гражданской авиации стоимость билетов на международные и внутренние рейсы снизилась в 2-3 раза, а пассажиропоток увеличился в 3,5 раза.

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