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Монголия предлагает школьникам онлайн-классы из-за суровой погоды и гриппа

CentralAsia (MNG) -  Монголия переведет очные занятия во всех общеобразовательных школах на онлайн-занятия, сообщило в понедельник министерство образования и науки.

«Из-за нынешней суровой зимней погоды и высокой распространенности гриппа все учащиеся с первого по пятый классы будут проходить онлайн-обучение в течение двух недель, начиная с понедельника или до начала зимних каникул», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, онлайн-занятия будут доступны учащимся шестых-двенадцатых классов в течение недели, с 25 декабря до начала зимних каникул.

С начала прошлой недели сильный холодный фронт, зародившийся в Сибири (Россия), охватил обширные территории Монголии, вызывая понижение температуры и принося сильные ветры и метели.

Детские отделения в больницах по всей стране, особенно в столице Улан-Баторе, самой холодной столице мира, где проживает почти половина детского населения страны, в настоящее время переполнены из-за значительного роста распространенности сезонного гриппа, согласно данным Министерство здравоохранения.

Климат Монголии резко континентальный, с продолжительной и холодной погодой. Температура минус 25 градусов по Цельсию является нормальной зимой в Монголии, где пик сезона гриппа длится с декабря по февраль.

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