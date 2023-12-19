Более 40 сомон в Монголии страдает от зимней бескормицы скота

CentralAsia (MNG) - По состоянию на понедельник 41 сомон в 11 аймаках Монголии страдает от так называемого «белого дзуда», или зимней бескормицы скота, а ситуация еще в 48 сомонах приближается к бедственной. Об этом сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

По информации Института метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, в настоящее время около 90% территории страны покрыто снегом.

Согласно прогнозу Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, в 2023 году поголовье скота в Монголии на зимовке составит 69,1 млн голов. При этом 7,8 млн голов скота, находящихся во владении 18,8 тыс. домашних хозяйств, будут зимовать на отгонных пастбищах.

Ввиду этого, Главное управление по чрезвычайным ситуациям вновь предупредило граждан, особенно монгольских кочевников-скотоводов, о необходимости принять дополнительные меры предосторожности на пастбищах во время выпаса скота.

Белый дзуд является стихийным бедствием в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, в результате чего значительное количество животных погибает от голода и холода.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения