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На северо-западе Китая произошло землетрясение, погибло более 100 человек. Карта

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23:59 по пекинскому времени в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу на севере-западе Китая, сообщает Синьхуа.

На данный момент землетрясение привело к гибели 100 человек в провинции Ганьсу и 11 смертей в провинции Цинхай, а также повредило некоторые объекты инфраструктуры, такие как водоснабжение, электричество, транспорт и связь.

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