На северо-западе Китая произошло землетрясение, погибло более 100 человек. Карта
- Азия и мир, происшествия
- 9:27, 19 декабря 2023
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- Обновлено: 9:44, 19 декабря 2023 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23:59 по пекинскому времени в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу на севере-западе Китая, сообщает Синьхуа.
На данный момент землетрясение привело к гибели 100 человек в провинции Ганьсу и 11 смертей в провинции Цинхай, а также повредило некоторые объекты инфраструктуры, такие как водоснабжение, электричество, транспорт и связь.
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