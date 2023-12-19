В Улан-Баторе в результате пожара в жилом доме погибли 7 человек

CentralAsia (MNG) - Сегодня утром семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в спальном районе Улан-Батора. Четверо из них были детьми, а один был пожарным. Об этом сообщил middleasiannews.com.

Трагедия произошла в 3-м хороо (подрайон) района Хан-Уул.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали все очаги возгорания. К сожаленью один лейтенант-спасатель погиб при тушении пожара. Хотя его доставили в больницу. Позже стало известно, что лейтенант не смог выжить.

Полиция устанавливает личности погибших и расследует причины инцидента.

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