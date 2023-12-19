Израиль использует голод в качестве оружия в Газе, - Human Rights Watch

CentralAsia (CA) - Израиль использует голод гражданского населения в качестве оружия в секторе Газа. С такой оценкой выступила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), базирующаяся в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

«В течение более двух месяцев Израиль лишает население Газы продовольствия и воды, эта политика как метод ведения войны подстрекается или одобряется высокопоставленными израильскими чиновниками и отражает намерение мучить голодом гражданское население», - заявил эксперт HRW по Израилю и Палестине Омар Шакир.

Как пишет HRW, высокопоставленные израильские чиновники, в том числе министр обороны Йоав Галлант, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр энергетики Исраэль Кац, сделали публичные заявления, в которых выразили свою цель лишить мирное население сектора Газа еды, воды и топлива – заявления, отражающие проводимую политику израильскими войсками. Другие израильские официальные лица публично заявили, что гуманитарная помощь Газе будет зависеть либо от освобождения заложников, незаконно удерживаемых Хамасом, либо от уничтожения Хамаса.

HRW указывает, что международное гуманитарное право запрещает использовать голод гражданского населения в качестве оружия, а еврейское государство, согласно Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, обязано обеспечить мирных жителей анклава продовольствием и медикаментами.

«Мировые лидеры должны высказаться против этого ужасающего военного преступления, которое оказывает разрушительные последствия для населения Газы», - подчеркнул Шакир. Он призвал Израиль «восстановить [в анклаве] доступ к воде и электричеству, а также разрешить транспортировку в Газу продуктов питания, медицинской помощи и топлива, в том числе через контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом».