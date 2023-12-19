В Сербии начались протесты оппозиции после выборах

CentralAsia (CA) - В Белграде 18 декабря стартовал митинг протеста, организованный оппозиционной коалицией «Сербия против насилия». Участники митинга выступили перед зданием Ассамблеи Белграда, после чего направились к Республиканской избирательной комиссии (РИК). Они обещают предоставить доказательства нарушений на парламентских выборах, сообщает N1.

Член РИК Сербии Йован Раджич заявил, что легитимность и законность избирательного процесса нарушены обработкой голосов и деятельностью правящей коалиции. Он обвинил власти в «карусельных» голосованиях и привел в пример случаи высадки целых автобусов «избирателей» на участках под охраной. Он объявил о намерении обратиться в РИК с требованием об отмене результатов, подчеркнув, что произошедшее является не реальными выборами, а имитацией.

Кандидат в мэры Белграда от коалиции «Сербия против насилия» Владимир Обрадович заявил, что он не признает результаты выборов в столице, и утверждает, что они были «украдены». «Мы не можем принять результаты выборов в Белграде, вы все были свидетелями многочисленных нарушений», — отметил Обрадович, добавив, что участники коалиции подадут доказательства в РИК и ждут отмены выборов.

Правящая Сербская прогрессивная партия, созданная действующим президентом Александром Вучичем, набрала 46,5% голосов на внеочередных парламентских выборах. Коалиция либеральных партий «Сербия против насилия» набрала 23,7% голосов и существенно улучшила свой прошлогодний результат в 18,4%. На выборах мэра Белграда ни у одного из блоков нет большинства в 56 мандатов в городском совете: партия Вучича в столице получит около 48 мандатов (38,5% голосов), «Сербия против насилия» — 43 мандата (35%).

Beograd je svet! Ostajemo u RIK-u! pic.twitter.com/GBVZJZFkhb — Jelena Miloševic (@JelMilosevic) December 18, 2023